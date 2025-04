Crosetto, Ue saprà sostituire soldati Usa con i propri

agenzia

Ministro, decisione già preannunciata da Biden, ora capire tempi

DURAZZO, 08 APR – “Io penso che l’Europa sarà in grado tranquillamente di sostituire queste persone con contingenti europei”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha commentato l’ipotesi del Pentagono di ritirare 10 mila soldati in Europa. Quella del governo americano – ha sottolineato a margine della visita a bordo dell’Amerigo Vespucci a Durazzo – “era una decisione già preannunciata dall’amministrazione Biden, ma non è una cosa inaspettata, è una cosa alla quale ci stiamo preparando da tempo, ora bisognerà capire con quale tempistica verrà fatta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA