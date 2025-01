Crosetto,continuiamo a sostenere Kiev per arrivare alla pace

agenzia

Il ministro: 'Non emerge una soluzione semplice'

ROMA, 21 GEN – “Finora la posizione è sempre stata chiara, riteniamo di continuare a dare sostegno all’Ucraina al fine di creare finalmente le condizioni per un cessate il fuoco e aprire un confronto diplomatico necessario per raggiungere una pace duratura”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’informativa al Senato sulla proroga al 31 dicembre 2025 degli aiuti militari all’Ucraina. Per Crosetto in Ucraina “non emerge una soluzione semplice o immediata. C’è stato un incremento notevole degli attacchi russi, colpendo indiscriminatamente obiettivi militari e civili in Ucraina”.

