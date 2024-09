«Da chi doveva difenderci Salvini? Da donne e bambini?». L’attacco di Laura Boldrini

Politica

L'ex presidente della Camera interviene sul caso Open Arms e sulle dichiarazioni del ministro dopo la richiesta dei pm di sei anni di reclusione

«Matteo Salvini dopo che la Procura di Palermo ha chiesto 6 anni di carcere, ha fatto video e interviste dicendo «mi dichiaro colpevole di aver difeso l’Italia». Ma da chi ci doveva difendere Salvini? Da persone stremate, salvate in mare, scioccate, da bambini e donne violentate?». Lo dichiara in una nota Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

«Da ministro dell’Interno – aggiunge – avrebbe dovuto difendere il Paese dalla criminalità organizzata, dalla corruzione, dal malaffare, non da poco più di un centinaio di disperati sopravvissuti a un naufragio. Salvini ha utilizzato 147 migranti per fare il suo gioco, ha trattato delle persone come se fossero marionette nelle sue mani. Solo a seguito dell’intervento della magistratura quei naufraghi poterono finalmente sbarcare. Voleva ricattare le istituzioni europee e affermare i suoi pieni poteri. Ma gli è andata male». «La sua politica, purtroppo, ha fatto molti danni, ha causato tanta sofferenza e ha anche sottoposto ad una pesante pressione i corpi dello Stato. Molto inopportuno che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia sentito il bisogno di definire “incredibile” la richiesta della Procura. In uno Stato di diritto – conclude – esiste la separazione dei poteri e chi è a capo del Governo non dovrebbe mai dimenticarsene».

