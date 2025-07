Da Consiglio Stato ok sospensiva,stop elezioni a Pescara

agenzia

Si doveva andare alle urne in 27 sezioni il 24 e 25 agosto

PESCARA, 25 LUG – “Meritevole di positiva valutazione” la richiesta di sospensiva della sentenza del Tar che ha disposto l’annullamento dell’esito delle elezioni comunali 2024 di Pescara, disponendo un nuovo voto in 27 delle 170 sezioni. E’ quanto si legge nell’ordinanza del Consiglio di Stato che, nell’udienza di ieri, ha accolto le istanze cautelari presentate contestualmente al ricorso contro la sentenza. Non si terranno, di conseguenza, le elezioni parziali che erano già state disposte dal prefetto per il 24 e 25 agosto prossimi. L’ordinanza dei giudici di Palazzo Spada conferma quanto già anticipato ieri dal mondo politico, dopo l’udienza.

