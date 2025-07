‘Da Gaza a Roma, Capitale complice’, presidio pro-Pal alla Fao

agenzia

Studenti, 'Gualtieri ci ignora, Occidente usa la fame come arma'

ROMA, 30 LUG – “Da Gaza a Roma: contro il genocidio e i complici. La fame è un’arma”. Con queste parole d’ordine il movimento degli studenti palestinesi ha chiamato a raccolta per oggi alle 18.30, davanti alla Fao di Roma, la carovana umanitaria. Un presidio “contro il genocidio” con l’intenzione di dare vita a un corteo verso le periferie romane. “Israele usa la fame come arma. L’Occidente e l’Italia sono complici”, si legge nel post sui social. Gli attivisti puntano anche il dito contro il Campidoglio e il sindaco Gualtieri, annunciando una mobilitazione che culminerà nell’assemblea cittadina del 12 settembre: “Roma non è neutrale. È colpevole. E complice. Da anni coloriamo le strade con la bandiera palestinese. Da due anni il Campidoglio non ha detto una parola. Il sindaco Gualtieri ignora lettere, appelli, presidi”, scrivono i palestinesi. E sui social viene anche pubblicato un manifesto, della rete antisionista, con scritto: “Gualtieri: Stop agli accordi con Israele, Palestina libera”.

