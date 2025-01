Da Schifani l’altolà a Dagnino e Volo: «Sulla mobilità una proposta irrituale»

il caso

Il presidente della Regione blocca la procedura richiesta dagli assessorati all'Economia e alla Salute

«L’iniziativa proposta appare irrituale e non in linea con la pianificazione strategica che questa amministrazione ha avviato per garantire un’efficace gestione delle risorse umane e un innalzamento della qualità dei servizi pubblici. Non si comprende l’urgenza e la modalità della proposta, avanzata senza il necessario approfondimento e in assenza di un confronto strutturato con gli organi competenti».

Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, rispondendo alla richiesta pervenuta nei giorni scorsi dagli assessorati dell’Economia e della Salute di attivare le procedure di mobilità per immettere in ruolo dipendenti del comparto e della dirigenza attualmente in posizione di comando nei due assessorati.

«L’amministrazione regionale – prosegue Schifani – è da tempo impegnata in un’attenta pianificazione delle professionalità necessarie per migliorare la macchina amministrativa. Tale pianificazione, fondata su criteri di merito e trasparenza, mira non solo a colmare carenze numeriche ma, soprattutto, a individuare le competenze indispensabili per affrontare le sfide future. Negli ultimi piani del fabbisogno, abbiamo definito con precisione i profili professionali prioritari da reclutare, adottando un modello che valorizza il merito attraverso concorsi pubblici. Per quanto riguarda la dirigenza, è stata avviata una riforma strutturale per articolare il ruolo unico per aree di competenza, in linea con le migliori pratiche nazionali».