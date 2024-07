Da Torino a Capo Nord in bici per il clima

agenzia

Iniziativa dell'Environment Park, anche Cirio alla partenza

TORINO, 18 LUG – È partito questa mattina dall’Environment park a Torino il viaggio Fit For 2030, un progetto in collaborazione con le aziende M&Pf e Irion Community Envipark, Un viaggio a tappe, da Torino a Capo Nord in bicicletta, per testimoniare l’impegno del parco tecnologico torinese e in generale del Piemonte per azzerare le emissioni entro il 2030 e sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica rispetto ai rischi del cambiamento climatico. Ai nastri di partenza, e in bici per i primi chilometri, c’era anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Presenti anche l’assessora alla mobilità del Comune di Torino, Chiara Foglietta e il presidente dell’Envipark, Giacomo Portas. “Sono qui per testimoniare l’impegno del Piemonte nel ridurre le emissioni, promuovere una mobilità pulita e contrastare il cambiamento climatico – ha detto Cirio -. Negli ultimi anni la Regione ha investito oltre 40 milioni in nuovi percorsi ciclabili e abbiamo appena proposto un piano da oltre 4 miliardi con quasi cento misure che, dai trasporti all’energia, hanno l’obiettivo di tutelare l’ambiente e diminuire gli inquinanti nell’aria. Il progetto di oggi è molto significativo, sia perché tocca una serie di tappe simboliche, dal Piemonte, quindi dall’arco alpino, fino al Polo nord, ovvero due tra gli ecosistemi più coinvolti dai cambiamenti climatici e poi perché attraversa l’Europa in un percorso di buone pratiche e di confronto” ha concluso. “Sono orgoglioso, come presidente di Envipark, di portare i simboli di Torino e della Regione Piemonte in Europa per sensibilizzare e mettere in evidenza i temi dei cambiamenti climatici” ha aggiunto Portas. Dopo la partenza da Torino, la biciclettata toccherà il passo di Spluga, simbolo dell’effetto del cambiamento climatico sui ghiacci delle Alpi, Arbon in Svizzera, città che ha avviato una serie di progetti legati all’idrogeno, Wiesloch e Middlegrunden in Germania, Copenaghen, Goteborg Sami, infine Capo Nord.

