Dal concerto del rapper all’evento Ferrari: la “manovrina” della califfa De Capitani

corruzione

L'inchiesta che scuote la politica siciliana e che coinvolge l'ex portavoce del presidente Galvagno

«Togli Absolute Blue e metti Event Management, fin dal 2018». Sabrina De Capitani, due anni fa, prova a far sparire anche dal curriculum vitae ogni traccia del festival di Cannes. Però, archiviata l’esperienza con Patrick Nassogne, serve una nuova strategia di «business» per cercare di racimolare entrate. Ed è così che spunta l’Event Management srl di Lodi, specializzata nel mondo audiotecnico collegato all’organizzazione degli eventi. La società. che ha come rappresentante legale Daniele Parazzoli, ha sedi in diverse città europee e vanta commesse fino in Arabia Saudita. Ed è nel magico Oriente che De Capitani avrebbe collaborato per tre anni con l’impresa lombarda, come racconta anche a un pilota catanese durante un tête-à-tête .

Il ruolo di portavoce

Il ruolo di portavoce del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, è un po’ delicato. La comunicatrice, quindi, deve trovare vie traverse e sommerse per muoversi: «Non riesco a fare business, non riesco a fare niente». Parazzoli – che lei definisce socio ma dalla visura camerale non si hanno evidenze della titolarità della De Capitani di quote della Event – si sarebbe lamentato. La califfa allora comincia a darsi una mossa. Chiama sindaci, imprenditori, politici. Lo scopo è far entrare nel giro la Event Management anche in Sicilia. De Capitani vorrebbe «sfruttare la propria rete relazionale siciliana – annotano i finanzieri – per permettere alla società di ottenere tanti lavori di rilevante importo nel settore della logistica tecnica degli eventi e spettacoli». De Capitani, sfruttando il suo ruolo nel cerimoniale, riesce a far inserire la Event Management fra i fornitori dell’Assemblea Regionale Siciliana. E questo gli avrebbe permesso di operare per un importante incontro a Palazzo dei Normanni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e alcune autorità spagnole. Ma questo è solo l’inizio. Perché grazie al capo di gabinetto del Presidente dell’Ars, Filippo Palmeri, l’ex portavoce conosce l’agenda dei prossimi eventi all’Ars, uno con Ferrari e l’altro con l’Onu. Per il primo si attiva personalmente per fare ottenere alla Event Managemnt gli affidamenti. «Ci sono entrati altri due eventi – dice De Capitani a Perrazzolit – questi qui li facciamo, tranquillo, adesso io domani ho appuntamento con quelli di Ferrari, però è a ottobre, il 13 ottobre, e poi ho appuntamento con questi dell’Onu. Adesso cerco di capire quale dei due è più grande, però me l’hanno già detto che il prossimo lo facciamo noi».

Il fronte Siracusa

Intanto a Siracusa la società apre un deposito, con referente Marco Salonia. Personaggio noto per essere uno dei protagonisti del sistema Siracusa dell’avvocato Pietro Amara: era il punto di contatto con la Investment Eleven Ltd a Malta dove arrivavano soldi anche da giudici per nascondere soldi al fisco.Ma torniamo all’Ars. Salonia è il volto pubblico della società poiché De Capitani non potrebbe esporsi più di tanto considerando il suo ruolo istituzionale. Posizione che l’ha portata a essere indagata per corruzione, infatti. Grazie al capogruppo del Pd, Michele Catanzaro, la donna ottiene il numero del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, che (caso fortuito) è uomo di Fratelli d’Italia. Lo stesso partito di Galvagno e dell’ex assessore al turismo Manlio Messina (Uomo 6, ndr). Al primo cittadino chiede di valutare un incontro con Salonia per discutere della possibilità di far lavorare la ditta che rappresenta. Salonia è quello che propone alla “socia” di conoscere Totò Cuffaro, da cui passa «tutto il mondo».De Capitani piglia tutto. Almeno ci prova. Nelle mire della califfa ci sono l’Ippodromo di Palermo, le Ciminiere di Catania, la fiera di Misterbianco, il forum degli ingegneri all’Ars (grazie a questo appuntamento crea un legame con la manager della comica Teresa Mannino).

Il concerto rap