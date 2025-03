D’Alema, le forze d’opposizione convergano

agenzia

Vera emergenza non è premierato ma rigorosa legge elettorale

ROMA, 10 MAR – “Io credo che le forze politiche che sono all’opposizione hanno molte ragioni per cercare di convergere a una prospettiva comune. Il sistema elettorale porta anche a esaltare le differenze, la vera emergenza istituzionale non è il premierato, ma fare una rigorosa legge elettorale. Lo dico da ex: c’è un problema di responsabilità. Non posso dimenticare il fatto che i partiti che oggi sono all’opposizione, divisi spesso, erano al governo insieme nella precedente legislatura, ma si sono divisi al momento delle elezioni. La destra che era divisa si è riunita al momento delle elezioni. Questi partiti all’opposizione hanno raccolto 13 milioni e mezzo di voti, quelli di governo 12 milioni e 300 mila…”. Lo dice Massimo D’Alema intervenendo al congresso Gea, organizzato da Aster. “È un evento talmente catastrofico essere governati da una minoranza, piuttosto sgradevole, che meriterebbe una riflessione per evitare che si ripeta in futuro”, conclude D’Alema.

