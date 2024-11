Dc, Cuffaro chiude la Festa dell’Amicizia a Ribera: «Le idee del passato indispensabili per costruire il futuro»

DEMOCRAZIA CRISTIANA

Il tavolo tematico "Quale centro per l’Italia" ha chiuso la kermesse

«Le idee e la storia del passato sono indispensabili per costruire un progetto libero, moderato e rispondente alla voglia di generare un futuro pieno di valori». Lo ha dichiarato Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, durante l’evento conclusivo della Festa dell’Amicizia, “Quale centro per l’Italia”, che si è svolto nell’aula consiliare di Ribera e che ha visto la partecipazione anche dell’on. Maurizio Lupi, Noi Moderati; Clemente Mastella, segretario nazionale Noi di Centro; Mario Tassone, segretario nazionale Cdu.