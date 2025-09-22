il caso
“Dc fa marcia indietro su mancette da 2 milioni”
Di Paola: "Noi di M5s avevamo sollevato il caso"
«La maggioranza per voce del capogruppo Dc Carmelo Pace fa retromarcia sulle mancette da oltre 2 milioni di euro per finanziare sagre ed eventi attraverso gli enti locali. Dopo che come M5s avevamo sollevato il caso in commissione bilancio, oggi la Dd ha dovuto fare ufficialmente retromarcia sulle mancette annunciando l’accantonamento dell’articolo. E’ una vittoria del M5s ed è una vittoria dei cittadini siciliani». Lo dice il vice presidente dell’Ars e coordinatore del M5s Nuccio Di Paola a proposito della marcia indietro della Democrazia Cristiana nel vertice di maggioranza del governo Schifani sul fondo da 2,2 milioni di euro da destinare agli enti locali per finanziare sagre ed eventi.
«Abbiamo scoperto il giochetto in commissione Bilancio – aggiunge – e lo abbiamo smontato. Era stato lo stesso presidente Schifani a definire ‘mancette’ queste manovre. Incassiamo questo risultato consapevoli che ci riproveranno nelle prossime finanziarie. Noi continueremo a vigilare che all’annuncio segua l’effettiva soppressione dello stanziamento. Le priorità per i siciliani sono altre, magari quelle di vivere in una regione con meno emergenze».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA