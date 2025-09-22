“Dc fa marcia indietro su mancette da 2 milioni”

il caso

Di Paola: "Noi di M5s avevamo sollevato il caso"

«La maggioranza per voce del capogruppo Dc Carmelo Pace fa retromarcia sulle mancette da oltre 2 milioni di euro per finanziare sagre ed eventi attraverso gli enti locali. Dopo che come M5s avevamo sollevato il caso in commissione bilancio, oggi la Dd ha dovuto fare ufficialmente retromarcia sulle mancette annunciando l’accantonamento dell’articolo. E’ una vittoria del M5s ed è una vittoria dei cittadini siciliani». Lo dice il vice presidente dell’Ars e coordinatore del M5s Nuccio Di Paola a proposito della marcia indietro della Democrazia Cristiana nel vertice di maggioranza del governo Schifani sul fondo da 2,2 milioni di euro da destinare agli enti locali per finanziare sagre ed eventi.