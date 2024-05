Dc, Rotondi: «In Piemonte nessuna intesa con Cuffaro, siamo in causa ad Avellino e Roma»

Partiti

La lista avrà come simbolo il logo adottato nelle regioni Molise, Abruzzo e Basilicata

‘’In ordine alla presentazione delle liste Dc/Udc in regione Piemonte, per i Comuni e per il Consiglio regionale, si precisa che la lista avrà come simbolo il logo adottato nelle regioni Molise, Abruzzo e Basilicata, con delega dell’onorevole Gianfranco Rotondi sottoscritta presso il notaio Casalino in Roma, comprendente l’autorizzazione all’onorevole Cesa ad integrare la denominazione ‘Democrazia cristiana’ nel simbolo dell’Udc. Tale formazione ovviamente non ha niente a che vedere col partito dell’onorevole Cuffaro, con cui siamo in causa in ben due giudizi, a Roma e ad Avellino”. Lo precisa Gianfranco Rotondi.

