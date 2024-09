Ddl anti crack, Lima (Pd) : «Piano con i festeggiamenti»

Politica

Il componente della Direzione nazionale del Partito Democratico interviene sul Ddl anti-crack

«Meglio tardi che mai, ma da qui a brindare ce ne passa. Partiamo dalla cifra, poco più di 11 milioni di euro. Ma su triennio. Quindi neppure 4 milioni l’anno. Somme nuove. Il resto è un rimpasto di cifre esistenti. Una cifra che se ben spesa può certo aiutare, ma non sconvolgere in positivo il sistema della prevenzione». Lo dice Sergio Lima, componente della Direzione nazionale del Partito Democratico, intervenendo sul Ddl anti-crack.

«C’è un impianto, cosa positiva, che mira alla riduzione del danno. Effetto degli interventi delle associazioni e degli operatori. Servirebbe capire come questo impianto si potrà relazionare con un governo nazionale, dello stesso colore di quello regionale, che da questo orecchio non pare sentirci. Anzi, promuove politiche esclusivamente securitarie e repressive. Fallimentari a giudicare dai dati. Resta la questione della prevenzione, faremo le solite campagne su “la droga fa male” – si chiede Lima – o si proverà a dare la possibilità di sperimentare altre forme di intervento meno ingessate e stantie ?Questo il ddl non lo dice».