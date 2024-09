De Luca, con Meloni collaborazione dopo aver combattuto

agenzia

"Oggi risultato storico, giornata decisiva per la Campania"

NAPOLI, 17 SET – Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni “c’è un rapporto di collaborazione, anche stamattina c’era un rapporto di grande cordialità. Ovviamente abbiamo combattuto e lo faremo di nuovo se ci dovessimo trovare di fronte a ritardi, a una palude burocratica”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca al Cardarelli di Napoli, dopo la firma a Palazzo Chigi del Fsc. “La discussione che abbiamo avuto in questo anno – ha detto De Luca – era relativa al passo compiuto oggi, premevamo per bruciare i tempi. C’è voluto un anno per chiudere questo accordo di coesione e ora dobbiamo correre. Oggi senza guardare al passato siamo estremamente fiduciosi, abbiamo una macchina amministrativa in Regione che è in grado di produrre risultati di assoluta efficienza. Da oggi siamo impegnati a concretizzare i progetti, ad aprire i cantieri, a creare lavoro e civiltà”. Sulla firma del Fondo Sviluppo e Coesione avvenuta oggi “direi proprio che sono soddisfatto, è stata una giornata decisiva per la Campania con un risultato storico”, ha poi aggiunto. “Negli ultimi giorni devo dire che abbiamo avuto una accelerazione decisiva da parte del ministro della coesione e della Presidenza del Consiglio e siamo arrivati a concludere finalmente questo accordo di coesione della Campania, che impegna in totale sei miliardi e 200 milioni di euro. Una parte dei fondi è stata anticipata negli anni scorsi e oggi completiamo questo accordo che ci consente di finire dei progetti che erano rimasti sospesi nel campo della cultura, dello spettacolo, dell’assetto del territorio, della viabilità e della sanità”.

