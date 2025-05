De Luca, ‘in Italia la democrazia è a fine corsa’

agenzia

'Chi vuole sconfiggere autonomie regionali non ha capito nulla'

VENEZIA, 18 MAG – “La democrazia è a fine corsa, tutti i contenuti essenziali della democrazia classica, a cominciare dalla separazione poteri, in pratica non esistono più, siamo tornati al voto di ceto”. Lo ha affermato il presidente della Campania Vincenzo De Luca, intervenendo al primo panel del Festival delle Regioni, a Venezia. “Avverto la sensazione – ha aggiunto De Luca – di un dibattito istituzionale provinciale. Dobbiamo ragionare delle riforme avendo presente la crisi delle democrazie nel mondo e della democrazia in Italia. Chi si illude, sconfiggendo le autonomie regionali, di dare forza alla democrazia italiana, non ha capito nulla. L’unica cosa da fare è valorizzare le autonomie e avvicinare le istituzioni ai cittadini”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA