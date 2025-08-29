De Luca, priorità i programmi, dirò sempre ciò che penso

agenzia

Nessun cenno a Fico e all'intesa, "dibattito inconcludente"

NAPOLI, 29 AGO – Il dibattito sulle regionali sui media è “sgangherato e inconcludente”, “devo confermarvi che non parlerò di queste cose”. Al ritorno dalle ferie, nella prima diretta social dopo le vacanze, Vincenzo De Luca non parla del candidato in pectore Roberto Fico né dell’accordo in casa dem per l’elezione del figlio Piero alla segreteria regionale. “Il mio problema è molto semplice: fare in modo che non sia buttato in mare il lavoro immane di questo decennio, che non si blocchino programmi enormi in corso. Ritengo più utile concentrarmi sui programmi, ma continuerò a dire quello che penso, sempre. Chiaro?”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA