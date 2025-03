De Luca,aree interne spopolate come alternativa ai Campi Flegrei

agenzia

Comuni inizino il censimento di chi vuole andarsene

NAPOLI, 18 MAR – “Credo che a questo punto i Comuni devano fare un censimento attento degli orientamenti delle popolazioni che sono interessate più direttamente all’allontanarsi, poi alla fine possiamo fare un punto su questa situazione”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla, situazione sismica dei Campi Flegrei, dove parte della popolazione chiede di essere allontanata, in particolare dal quartiere partenopeo di Bagnoli. “Evidente – ha detto – non è un tema semplice. Se parliamo di evacuazione di migliaia di persone, cominciamo davvero a entrare su una materia che richiederà l’impegno straordinario, non solo dell’Italia, ma in questo caso anche dell’Europa. Non è che si possono mettere sotto le tende migliaia di persone, chiaro che bisogna immaginare poi operazioni complesse. Però si possono immaginare anche cose molto significative. Abbiamo aree interne che vengono quasi allo spopolamento. Possiamo vedere di fare delle cose ma occorrerà a questo punto parlare con l’Europa perché da soli non ce la facciamo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA