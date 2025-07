Debiti ad Avellino, il commissario chiede il 5×1000 ai cittadini

agenzia

L'appello per fronteggiare il disavanzo e garantire i servizi

AVELLINO, 23 LUG – “Destinate il 5 per mille al Comune”. L’inedito appello porta la firma del Commissario straordinario del comune di Avellino, la prefetta in quiescenza Giuliana Perrotta, chiamata a gestire il capoluogo irpino dopo la sospensione del Consiglio comunale che per due volte aveva bocciato il rendiconto di gestione 2024. L’invito agli avellinesi viene spiegato con la necessità di garantire e migliorare i servizi sociali locali per i cittadini. Perrotta rivolge anche una “particolare sollecitazione” a commercialisti e Caf affinché facciano leva sulla sensibilità dei contribuenti avellinesi. Il comune di Avellino, sottoposto a piano di rientro, ha un disavanzo accertato di 27 milioni di euro, buona parte dei quali risalenti all’amministrazione presieduta dall’ex sindaco, Gianluca Festa che ha preceduto quella dell’ex sindaco Laura Nargi.

