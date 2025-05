Decadenza Todde: giudici si ritirano, decisione entro 60 giorni

agenzia

Nulla di fatto nella seconda udienza in tribunale a Cagliari

CAGLIARI, 22 MAG – Si dovrà attendere ancora per capire il destino della legislatura in Sardegna targata Alessandra Todde (M5s). Il collegio della prima sezione civile del Tribunale ordinario di Cagliari, presieduto dal giudice Gaetano Savona, si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulla decadenza della presidente della Regione: ha tempo sessanta giorni per depositare la sentenza, ma potrebbe pronunciarsi già nei prossimi giorni. I giudici si esprimeranno anche sui ricorsi presentati in opposizione a quello della governatrice (lo stesso collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello e due privati cittadini) e a sostegno (diversi consiglieri regionali della maggioranza del campo largo). Nella seconda udienza di questa mattina sono stati ascoltati i brevi interventi degli avvocati di tutte le parti, compreso quello dell’avvocato Riccardo Fercia, che ha parlato nel giudizio dopo la revoca del mandato da parte del collegio di garanzia elettorale regionale, oggi senza difesa.

