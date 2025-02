Decreto bollette e legge delega sul nucleare domani in Cdm

agenzia

Misure in favore di famiglie e imprese su tariffe di luce e gas

ROMA, 27 FEB – Un decreto legge contro il caro bollette e il disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile sono all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per domani alle 9. Il primo provvedimento contiene, si legge nella convocazione, “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, di riduzione dell’onere fiscale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio”.

