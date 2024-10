agenzia

ROMA, 30 OTT – Il decreto Paesi sicuri, in esame al Senato, confluirà in un emendamento al dl Flussi che sarà in esame in Aula alla Camera il prossimo 21 novembre. È quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo della Camera appena terminata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA