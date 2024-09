Defr, all’Ars l’attacco di Cateno De Luca al governo Schifani

Politica

«In oltre 300 pagine non si parla di ponte, di acqua, di enti locali e nemmeno di mafia»

In aula oggi all’Assemblea regionale siciliana il documento di economia e finanza regionale. E non sono mancate le polemiche. «In oltre 300 pagine non una parola è stata dedicata al ponte sullo stretto, non si parla di emergenza idrica, non si parla di programmazione per gli enti locali. Per questo governo la mafia non esiste. Il termina mafia e relative strategie di contrasto non lo si trova nemmeno una volta nell’intero Defr». Così nel suo intervento all’Ars il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.«La Sicilia negli ultimi 20 anni ha perso ben venti posizioni in Pil e competitività rispetto alle altre regioni d’Europa e tanto basta per stendere un velo pietoso sulla Eldorado siciliana raccontata dal governo Schifani. Il Defr dovrebbe essere il documento che rende coerenti gli obiettivi dichiarati con le azioni future, ma quello che abbiamo davanti è vuoto, riflettendo l’operato di questo governo – ha detto De Luca – Mi dispiace per l’assessore Dagnino, ma oggi non merita nemmeno il cosiddetto 18 politico in controtendenza rispetto ai 30 e lode che ha conseguito in molte materie universitarie. Questo governo non supera l’esame in quest’aula; è l’ennesima bocciatura».

