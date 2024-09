Defr, all’Ars le critiche di Catanzaro (Pd): «Documento senza visione»

Politica

Il capogruppo del Partito democratico parla di un documento «totalmente scollegato dalla condizione della Sicilia»

«Ci saremmo aspettati uno strumento cruciale per delineare obiettivi di finanza pubblica e pianificare interventi per il futuro della Sicilia, ma ci troviamo invece a discutere di un documento che non ha alcuna visione di sviluppo, totalmente scollegato dalla reale condizione della Sicilia e che mostra l’imbarazzante immobilismo della Regione». Così Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars ha commentato, intervenendo durante il dibattito d’aula, il Defr presentato dal governo.«Da un lato c’è una lista di buoni propositi, dall’altro la Sicilia reale: una regione afflitta dalla mancanza di lavoro, con giovani che fuggono, una sanità in crisi e infrastrutture obsolete. Tutto ciò mentre la siccità e il rischio desertificazione peggiorano ulteriormente la situazione. Non c’è una sola riga nel Defr – ha continuato il capogruppo Pd — dedicata al sostegno dell’agricoltura, nonostante il comparto stia soffrendo una crisi senza precedenti. Il governo, insomma, ci offre una visione distorta della realtà siciliana a partire dai dati che nel Defr risultano come positivi per la Sicilia, ad esempio l’aumento del Pil, ma sono invece falsati e scollegati dalla realtà, basti pensare al fatto che la povertà e la disoccupazione hanno toccato livelli allarmanti dell’isola. Per non parlare dell’assenza di programmazione in ambito sanità, un tema su cui il presidente Schifani rifiuta di confrontarsi nonostante le nostre reiterate richieste di venire in aula per spiegare cosa è successo in merito alla spartizione delle nomine dei manager».Per Catanzaro inoltre «è necessario un cambio di rotta abbandonando l’attuale immobilismo ed adottando una strategia chiara e incisiva per affrontare le sfide che la Sicilia deve fronteggiare. – conclude Catanzaro – Se continuiamo così, senza un vero piano di sviluppo e senza affrontare i problemi reali della nostra terra, rischiamo di compromettere definitivamente il futuro dei nostri giovani».