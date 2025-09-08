Delegazione sindaci Cisgiordania dalla presidente dell’Umbria

agenzia

Proietti sollecita la fine del genocidio

PERUGIA, 08 SET – Prosegue l’impegno della Regione Umbria “per la pace, la cooperazione internazionale e il sostegno al popolo palestinese”. A Palazzo Donini si è tenuto un incontro tra le presidenti della Giunta Stefania Proietti e dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, e una delegazione di sindaci della Cisgiordania, guidata da Abd Al-Kareem Zubaidi, presidente dell’Unione dei Comuni Palestinesi (Apla) e sindaco di Salfit. “La Regione Umbria – sottolineato Proietti – è schierata al fianco di tutta quella società civile che si sta muovendo in favore del popolo palestinese per porre fine al genocidio e portare aiuti concreti alla popolazione”. I temi principali che sono stati al centro della riunione istituzionale – riferisce Palazzo Donini – hanno riguardato l’apertura di corridoi umanitari, il riconoscimento dello Stato di Palestina e la costruzione di nuove forme di cooperazione a sostegno delle comunità palestinesi oggi sotto occupazione. “Una settimana fa – ha ricordato ancora la presidente – abbiamo incontrato la ministra degli Esteri palestinese Varsen Aghabekian e abbiamo chiesto al ministro degli Esteri Tajani di riconoscere lo Stato palestinese: queste sono le azioni che noi pensiamo di poter continuare a fare, che vogliamo continuare a fare, per far capire che le istituzioni umbre sono a fianco del popolo palestinese e dicono stop al genocidio. Siamo in un momento storico che è dirimente e dobbiamo sforzarci di chiedere tutti al nostro Governo il riconoscimento della Palestina, prima che la speranza tramonti e che tramonti quella speranza che i nostri padri fondatori delle Nazioni unite avevano visto, quello dei due popoli in due Stati”. “Il bisogno primario che abbiamo – ha spiegato Abd Al-Kareem Zubaidi – è di fermare il genocidio, di fermare questo massacro, farla finita e avere il via per uno Stato palestinese indipendente. Siamo un popolo forte e siamo grati per avere avuto questa occasione di far sentire la nostra voce. Ci sentiamo accolti tra amici in un clima costruttivo e positivo”.

