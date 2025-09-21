Delpini, futuro del mondo non sarà di quelli che fanno la guerra

agenzia

Arcivescovo, "sarà di coloro che hanno seminato speranza"

MILANO, 21 SET – “Il futuro del mondo non sarà di quelli che fanno la guerra perché penso che moriranno tutti anche loro. Il futuro del mondo sarà di coloro che hanno seminato speranza”. Lo ha detto – in un intervista al Tg3 Lombardia – l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Parlando dell’incontro a ottobre in Terrasanta con i vescovi lombardi, con il patriarca Pizzaballa e alcune realtà di solidarietà l’alto prelato ha detto di “non poter nascondere l’ammirazione per molti che fanno qualcosa, che stringono alleanze, che coltivano amicizie con istituzioni di solidarietà” e ha concluso “di non smettere mai di essere sdegnati per questa perseveranza e ostinazione della violenza”.

