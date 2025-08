Deputati M5s in Aula con i colori della bandiera palestinese

agenzia

Ricciardi al governo, su Gaza vi siete voltati dall'altra parte

ROMA, 06 AGO – Durante il question time alla Camera, con cui si interroga il governo sul mancato riconoscimento dello Stato della Palestina, i deputati e le deputate del M5s hanno indossato giacche e magliette di colore verde, bianco, rosso e nero con le quali hanno raffigurato la bandiera della Palestina. “Oggi questa bandiera non la esponiamo, altrimenti ce la strappereste, oggi la indossiamo sulla nostra pelle, non è più solo della bandiera della Palestina, ma è anche la bandiera di chi lotta per l’umanità e voi siete colpevoli di aver saputo, taciuto e voltato lo sguardo dall’altra parte mentre un popolo veniva sterminato”, ha detto in aula il capogruppo M5s Riccardo Ricciardi.

