Dichiarazioni su Borsellino, Gasparri (FI): «Vergognoso quanto detto da Natoli»

La polemica

Dal senatore, membro della Commissione Antimafia, aspre critiche anche all'ex magistrato oggi senatore del M5S Scarpinato

«È vergognoso quanto emerso nelle ultime ore sui giornali e le intercettazioni emerse nella trasmissione “Lo Stato delle Cose” di Giletti. Le conversazioni tra il giudice Giuseppe Natoli e l’ex magistrato, oggi senatore del M5S e componente della Commissione Antimafia, Roberto Scarpinato, delineano un quadro di enorme conflitto di interessi che non può essere ignorato. Scarpinato, che fino a ieri negava l’evidenza, si scopre autore di ‘inciucì e ‘accordì su domande da porre all’interno della Commissione. Una ricostruzione inquietante che conferma ciò che abbiamo sempre pensato su tali personaggi. Che cosa ha da dire oggi Scarpinato? Per non parlare degli insulti rivolti da Natoli alla famiglia Borsellino, verso la quale esprimiamo la nostra totale solidarietà. Parole imbarazzanti come quelle di Scarpinato, che avrebbe auspicato di “seppellire” la presidente Colosimo sotto una montagna di documenti.