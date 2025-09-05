Difesa, hackerato l’account su X del ministro Crosetto

agenzia

'Al lavoro per il pieno ripristino della sicurezza'

ROMA, 05 SET – L’account personale di X del ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato hackerato. Ad annunciarlo è il ministero con un post. “Comunicazione ufficiale – si legge nel post – l’account personale del ministro Guido Crosetto su X è stato oggetto di un attacco informatico. i contenuti pubblicati da tale account non sono riconducibili al ministro né al ministero della Difesa. Stiamo lavorando con le autorità competenti per il ripristino della piena sicurezza”.

