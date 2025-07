Disagi per gru in aeroporto, deputato di Sud chiama Nord chiede audizione

Il caso

Le ripercussioni sul traffico aereo e sui passeggeri a causa dell’improvvisa chiusura dell’aeroporto di Catania Fontanarossa lo scorso 3 luglio devono essere discusse in IV Commissione secondo il deputato di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo, che ha chiesto un’audizione all’assessore regionale alle infrastrutture, al dirigente generale e il presidente di Sac, al responsabile Cantieri Regione Sicilia di Rfi.La Sac ha disposto l’interruzione dei voli a causa della presenza di un ostacolo, una gru guasta, che si trovava nel vicino cantiere delle ferrovie, rimasta lungo le direttrici di atterraggio e decollo ad ovest della pista, che ha compromesso le condizioni di sicurezza per la navigazione aerea. La decisione di sospendere le operazioni è stata presa in via precauzionale. «Tale evento ha causato disagi significativi, tra cui il dirottamento di voli in partenza e in arrivo, con ripercussioni sui passeggeri, alcuni dei quali hanno dovuto affrontare spostamenti e attese prolungate, come nel caso del volo proveniente da New York, che ha deciso di atterrare a Roma», dice Lombardo.

«Considerata la gravità e l’improvvisazione dell’accaduto, riteniamo fondamentale un approfondimento – aggiunge – sulle cause, sulle misure adottate e sulle eventuali azioni di prevenzione future, al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del traffico aereo nella nostra regione».