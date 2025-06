‘Disarmiamoli’, al via corteo pro-Pal e Potere al Popolo a Roma

agenzia

Cartonati con Schlein soldatessa,slogan contro governo e Israele

Cartonati con Schlein e Von der Leyen soldatesse, slogan “Contro Guerra e riarmo’ e ‘contro il genocidio’ e le note di Bella ciao. Così il corteo nazionale contro le guerre e per la Palestina, promosso da Potere al Popolo, Usb, Cambiare Rotta e il movimento degli studenti palestinesi, è partito da Piazza Vittorio a Roma. Una manifestazione alternativa a quella organizzata dalla piattaforma Stop Rearm Europe. “Come Movimento Studenti Palestinesi in Italia e Associazione dei palestinesi in Italia, siamo nella piazza che non si gira dall’altra parte, che chiama Israele per quello che è: uno Stato coloniale, genocida e terrorista”, hanno ribadito i palestinesi in testa al corteo. Manifesti e cori contro il governo e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e contro Israele. Ma anche contro la manifestazione della piattaforma Stop Rearm Europe. ‘Porta San Paolo piazza della Guerra’, uno dei cartelli esposti dagli studenti che richiamava appunto il punt di raccolta dell’altra manifestazione. Tra i vari striscioni, quello con i volti di Meloni, Salvini, Draghi, Conte, Schlein, Tajani e Renzi, e la scritta ‘nessuna delega a chi ha votato per la guerra’.

