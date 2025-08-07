Disco verde M5s a Giani con 1538 sì

agenzia

E' l'esito del sondaggio on line in vista delle Regionali

ROMA, 07 AGO – Il M5s della Toscana ha scelto di sostenere la corsa di Eugenio Giani per un secondo mandato da governatore in Toscana. E’ l’esito del sondaggio on line voluto dagli iscritti locali al partito. A favore 1.538, mentre 1.030 hanno votato perché il Movimento partecipasse da solo alle elezioni. Dei 5.202 aventi diritto di voto, hanno votato in 2.568. Il sondaggio è partito ieri alle 21 e si è concluso oggi alle 18.

