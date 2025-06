agenzia

Contiene diverse misure sulla scuola

ROMA, 03 GIU – Con 155 voti a favore e 78 contrari l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il dl Pnrr. Il decreto contiene diverse misure per attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza ma riguarda anche l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e l’università.

