Dl sport:modifiche in Aula ma non riguardano sport e salute

Solo correzioni all'articolo 11 sulla commissione conti società

ROMA, 04 AGO – “Faremo delle modifiche in Aula”, ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della riunione sul decreto sport atteso nell’aula di Palazzo Madama. Anche se queste modifiche non dovrebbero riguardare la norma sulla gestione di grandi eventi sportivi da parte della società sport e salute contenute nell’articolo 9 quater. È quanto viene poi riferito da fonti parlamentari. Si tratterebbe, infatti, solo di due correzioni all’articolo 11 sulla commissione di controllo dei conti delle società professionistiche.

