Documenti firmati a nome della Dc, Cuffaro riprende il senatore De Rosa: “Non è del partito, non può farlo”

Questioni di partito

Così il segretario nazionale della DC in merito a un accordo siglato tra il senatore Maurizio Gasparri del gruppo parlamentare Forza Italia e il senatore

«Il senatore Raffaele De Rosa non fa parte della Democrazia Cristiana e non ha nessun titolo a firmare documenti per conto della DC, utilizzandone impropriamente il nome. Non riusciamo a capire perché il senatore Maurizio Gasparri firmi accordi con chi sa non far parte a nessun titolo della DC. Ingenerare confusione non serve certo alla coalizione e di centrodestra di cui la DC fa parte». Lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC in merito a un accordo siglato tra il senatore Maurizio Gasparri del gruppo parlamentare Forza Italia e il senatore Raffaele De Rosa.

