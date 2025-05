Dolan, Trump vestito da Papa? Non doveva farlo

agenzia

Cardinale di New York, 'è stata una brutta figura".

ROMA, 04 MAG – “Non era buono, spero che non avesse nulla a che fare con questo”. Lo dice il cardinale di New York, elettore nel Conclave, sul post del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, apparso vestito da Papa. Alla domanda se si sia sentito offeso dal gesto del presidente, ha risposto: “Mah, come dicono gli italiani, è stata una brutta figura”.

