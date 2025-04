Domani a Napoli riunione Pd su elezioni in Campania

agenzia

Taruffi e Baruffi incontrano i leader locali

NAPOLI, 13 APR – Il Pd della Campania si riunirà domani mattina a Napoli per fare un punto di situazione e impostare il lavoro in vista della campagna elettorale per le Regionali in programma il prossimo autunno. Alle 10.30, nella sede di Napoli, saranno presenti due membri della segreteria nazionale, Igor Taruffi, responsabile organizzazione, e Davide Baruffi, che ha delega per gli enti locali, che su mandato della segretaria Elly Schlein incontreranno i leader territoriali, a cominciare dai segretari provinciali eletti e poi i componenti della direzione nazionale, i consiglieri regionali, i parlamentari e gli europarlamentari. Alla riunione ci sarà anche il commissario del Pd in Campania Antonio Misiani, che è anche responsabile di economia, imprese e infrastrutture nella segreteria Schlein. Tra i parlamentari convocati c’è ovviamente anche Piero De Luca, figlio del governatore della Campania.

