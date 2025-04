agenzia

Interverrà il presidente della Camera Lorenzo Fontana

ROMA, 22 APR – Domani, alle 16, si terrà la commemorazione di Papa Francesco in Aula alla Camera. Lo ha detto il presidente di turno Giorgio Mulè in apertura della seduta odierna. Alla cerimonia interverrà il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ed un rappresentante per ogni gruppo parlamentare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA