Domani in Cdm il decreto legge sui flussi dei migranti

Dopo il primo esame della scorsa settimana atteso l'ok

ROMA, 01 OTT – Tornerà domani in Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, il decreto legge di riforma delle norme sui flussi di migranti per il via libera. Il provvedimento, che contiene non solo le misure sull’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia ma anche sulla tutela delle vittime del caporalato, sulla gestione dei flussi migratori e sulla protezione internazionale, era stato esaminato nell’ultimo Cdm, la scorsa settimana, ma l’ok era stato rinviato per la necessità di “approfondimenti tecnici”. La riunione del Consiglio dei ministri, non ancora formalmente convocato, è in agenda per domani alle 11.

