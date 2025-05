Domani le elezioni comunali in Trentino Alto Adige

agenzia

Si vota dalle ore 7 alle 22, scrutinio ancora nella notte

BOLZANO, 03 MAG – Sono in programma domani in Trentino Alto Adige le elezioni comunali. Si vota dalle ore 7 alle ore 22. Sono chiamati alle urne gli elettori di 111 Comuni nella Provincia autonoma di Bolzano e di 154 in quella di Trento. La partita più importante si gioca nei due capoluoghi. Lo scrutinio inizia, subito dopo la chiusura dei seggi, ancora di notte. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 18 maggio. In Alto Adige la Svp è l’unico partito a presentarsi praticamente in tutti i Comuni (108), seguono le liste civiche (65) e la Süd-Tiroler Freiheit (26) di Eva Klotz. Gli altri partiti si candidano invece solo a ‘macchia di leopardo’ (Verdi 9, Lega 6, Fdi e Freiheitlichen 5, Team-K e Pd 3 e Forza Italia 2). In Trentino sono invece tre i Comuni in cui nessuno ambisce alla poltrona di sindaco e saranno quindi commissariati. Si tratta di Madruzzo (3.000 abitanti), Capriana (600 abitanti) e Luserna (270 abitanti). Il Comune cimbro è già commissariato da oltre un anno e lo scorso autunno le elezioni erano andate deserte. Un nuovo tentativo nei tre Comuni è previsto per l’autunno. La grande incognita è l’affluenza. Nel 2020 in Alto Adige si recò alle urne il 65% degli elettori e in Trentino il 61%, valori difficilmente ripetibili. Il ponte del primo maggio gioca infatti a sfavore, mentre le previsioni con rovesci e temperature in calo a favore.

