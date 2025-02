agenzia

Consiglio dei ministri era in programma domani alle 17

ROMA, 16 FEB – Il Consiglio dei ministri in programma domani alle 17, a quanto si apprende, verrà riprogrammato per mercoledì alle 12. Domani la premier Giorgia Meloni è attesa a Parigi per il summit sull’Ucraina con altri leader europei, organizzato dall’Eliseo.

