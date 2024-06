Domani nuovo round della congiunta Conte-gruppi parlamentari

agenzia

Il leader in campagna elettorale sui territori per i ballottaggi

ROMA, 12 GIU – Proseguirà domani sera, a quanto si apprende, la riunione congiunta dei gruppi parlamentari di Camera e Senato del M5s insieme al leader Giuseppe Conte. L’incontro ieri notte era stato sospeso intorno all’una. Lo si apprende da fonti del Movimento, che fanno sapere che Conte nei prossimi giorni girerà anche in Italia, in vista dei ballottaggi: “Siamo carichi, si va avanti. Non siamo chiusi per lutto”, la battuta dopo l’esito deludente delle elezioni europee.

