Dombrovskis, ‘con Meloni parlato di aumento spesa difesa’

agenzia

'E di economia e competitività. Grazie Italia sull'Ucraina'

BRUXELLES, 11 LUG – “Ottimo incontro con la prima ministra Giorgia Meloni dopo la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina 2025. Abbiamo discusso degli sviluppi economici, dell’importanza di aumentare la competitività e dell’aumento della spesa per la difesa. Grato all’Italia, e personalmente al Primo Ministro Meloni, per il suo fermo sostegno all’Ucraina”. Lo dichiara su X il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA