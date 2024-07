Donald Trump arrivato alla convention di Milwaukee

agenzia

Il re delle arti marziali presenta il tycoon come un combattente

ROMA, 19 LUG – Donald Trump e’ arrivato nel Fiserv Forum di Milwaukee per il discorso di accettazione della nomination, accolto dall’ovazione della platea dei delegati. Melania Trump ha declinato l’invito a parlare alla convention di questa sera, alla quale comunque sarà presente. Per farsi introdurre alla convention, Trump ha scelto come ‘frontman’ l’amico e sostenitore di vecchia data Dana White, ceo della Ultimate Fighting Championship (Ufc), l’organizzazione sportiva di arti marziali miste. Una scelta precisa, per un leader che si definisce un combattente e che anche dopo l’attentato ha alzato il pugno in aria gridando “Fight, fight, fight”, diventato il nuovo slogan del popolo Maga anche nel Fiserv Forum. Con Trump “abbiamo messo l’America al primo posto ogni singolo giorno”, ha detto l’ex segretario di stato Mike Pompeo. Il discorso di Donald Trump per l’accettazione della nomination alla convention repubblicana, salvo ritardi, dovrebbe iniziare alle 21 locali (le 4 di notte in Italia)

