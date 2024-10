Donne in giunta regionale “dimezzate”, Abbate (Dc) risponde a Barbagallo: «Pd informato male»

La polemica

Il presidente della I commissione dell’Assemblea regionale siciliana risponde alle polemiche dell'opposizione

«Stamattina in commissione Affari istituzionali è emersa la disponibilità di tutti a recepire inSicilia la norma nazionale sulla rappresentanza di genere, che prevede il 40% di donne nelle giunte comunali». Lo dice il presidente della I commissione dell’Assemblea regionale siciliana, Ignazio Abbate (Dc). «Mi meraviglia la polemica sollevata dal Pd in conferenza stampa a Roma, evidentemente sono stati informati in modo sbagliato», aggiunge Abbate.

