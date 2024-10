Donne, quote rosa ridotte solo al 20% nelle giunte in Sicilia? Da dove viene l’allarme Pd e le risposte

La polemica

Per gli esponenti del partito democratico «si vuole tornare al medioevo». Dall'Ars fanno sapere che non c'è nessun allarme. Il testo andrà al voto il 15 ottobre

Per il Pd portare al 20% la quota di donne nelle giunte comunali in Sicilia a fronte del 40% stabilito dalla legge nazionale per gli enti locali significherebbe un ritorno al Medioevo e per evitare questo rischio i Dem annunciano un presidio davanti all’Assemblea regionale nel giorno della votazione del testo in aula, previsto il prossimo 15 ottobre. Nei giorni scorsi per spingere il Parlamento siciliano a legiferare adeguandosi al resto d’Italia sono state raccolte quasi 2 mila firme, un pressing che è servito. «Stamattina in commissione Affari istituzionali è emersa la disponibilità di tutti i partiti a recepire la norma nazionale con quota al 40%, mi meraviglia la polemica sollevata dal Pd, evidentemente sono stati informati in modo sbagliato», chiosa il presidente della I commissione dell’Ars, Ignazio Abbate (Dc).

«Un colpo di spugna, una forzatura che non possiamo accettare» tuona la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, in una conferenza stampa a Montecitorio con Antony Barbagallo, deputato e segretario regionale Pd Sicilia, Giovanna Iacono e Stefania Marino, deputate elette nell’isola, la senatrice Anna Maria Furlan e Roberta Mori, portavoce delle democratiche. Per Braga la norma siciliana del 20% «fa fare un salto indietro nel tempo», la senatrice Furlan la bolla come una norma «contro le donne». «La mobilitazione sarà intensificata alla vigilia della votazione, perché il tentativo è di riportare le lancette al medioevo – incalza Barbagallo – Alzeremo la voce anche a proposito di dati scioccanti, come il fatto che in tre province siciliane a oggi non c’è un sindaco donna».