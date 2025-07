Donzelli, niente bandierine o Fdi dovrebbe prendere tutto

agenzia

Scelta candidati migliori per Regionali, non col pallottoliere

NAPOLI, 11 LUG – “Ci confronteremo con gli alleati, sceglieremo in ogni regione non solo in Campania, in Veneto, in Toscana, il miglior candidato possibile, non solo per vincere ma anche per governare bene, senza cercare di mettere le bandierine a tutti i costi”. Così il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli interpellato a margine della kermesse di Ecr party a Napoli, sottolineando che “siccome non facciamo il pallottoliere o il gioco del Monopoli non è che dobbiamo per forza fare questo lo prendo io questo lo prendi te. In ciascuna regione scegliamo il migliore a prescindere”. Anche perché “se lo dovessimo fare Fdi dovrebbe prendere tutto. Fi governa 5 regioni, la Lega 4 noi 3, le proporzioni non sono queste”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA