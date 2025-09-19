Donzelli, Salis? In democrazia deve potersi esprimere

agenzia

"Ha idee molto diverse delle mie ma ci confrontiamo con tutti"

ROMA, 19 SET – “Orban è stato eletto dal suo popolo e rappresenta il suo popolo. La Salis porta avanti delle idee molto diverse dalle mie, che io non condivido – perché sono contrario a chi difende le occupazioni delle case – ma in democrazia anche le opinioni molto diverse dalle mie devono avere massima possibilità di potersi esprimere. Poi queste feste ne sono la prova, ci confrontiamo con chiunque”. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fdi, risponde ad una domanda a margine di Fenix sulla decisione di Orban di designare gli “AntiFa” come un’organizzazione terroristica.

