Donzelli,se Santanchè rinviata a giudizio farà riflessione

agenzia

"Lo ha detto lei stessa, noi sereni e convinti che non arriverà"

ROMA, 04 APR – “Siamo sereni, come sempre. Noi pensiamo agli italiani e le opposizioni pensano a fare attacchi personali all’uno o all’altro componente del governo o della maggioranza”. Lo ha detto Giovanni Donzelli (FdI) interpellato dall’ANSA in seguito alla bocciatura della mozione di sfiducia per Daniela Santanchè a Montecitorio. In caso di rinvio a giudizio della ministra? “La stessa Daniela Santanchè ha detto che in caso di rinvio a giudizio farà una riflessione, noi abbiamo fiducia in Daniela, siamo convinti che non arriverà il rinvio a giudizio. Nelle sue vicende, quando la giustizia le ha affrontate, ha dato ragione a lei, non ai giornalisti di sinistra o al Pd”, ha risposto Donzelli.

