Dopo il G7 Salute, una Street parade per riprendersi Ancona

Rete Azione NoG7 Smash repression fino alla Mole. Carri e musica

ANCONA, 12 OTT – Dopo la fine ieri dei lavori del G7 Salute ad Ancona, una manifestazione tra carri, musica e balli per “riprendersi la città” che si concluderà in serata al porto peschereccio del Mandracchio davanti alla Mole Vanvitelliana, luogo dell’incontro tra i sette ministri. Il corteo denominato “Street Parade – Smash repression”, sempre presidiato dalle forze dell’ordine, è partito intorno alle 16.30 dal quartiere di Tavernelle e giungerà in serata davanti alla Mole dove i manifestanti resteranno fino verso le 3. L’iniziativa ha richiamato ad Ancona oltre 500 persone. La manifestazione, promossa dalla Rete Azione NoG7, è ancora in corso e sta proseguendo in maniera pacifica: simbolicamente ha voluto sancire la liberazione della città dopo le limitazioni alla viabilità e passaggio in alcune zone disposte per la sicurezza del vertice. Il serpentone, dopo varie e lunghe soste nel percorso, tra musica balli e cori, si trova ancora in Corso Carlo Alberto. Ieri un paio di migliaia di persone avevano sfilato, in questo caso per le vie più centrali di Ancona per la campagna NoG7 Not on my body. Oggi, corteo bis su vari temi espressi in cartelloni e striscioni esposti sui mezzi: “voi 7…noi 7.000.000.000″, la scritta su uno striscione”, “Balla come una prigione che brucia” e ancora “il capitalismo nuoce gravemente alla salute No G7”.

