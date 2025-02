Dopo interlocuzione Fontana ok diretta Tv anche alla Camera

agenzia

La capigruppo l'aveva negata. Per l'ok serviva l'unanimità

ROMA, 04 FEB – A seguito di una ulteriore interlocuzione avviata dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sarà prevista la ripresa televisiva diretta, sui canali Rai, dell’informativa di domani, che si svolgerà in Aula a partire dalle 12.15. Per avere la diretta Rai – da regolamento – occorre l’unanimità di tutti i gruppi politici che in capigruppo non era però stata raggiunta.

